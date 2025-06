più audaci che incivili le scuse dopo il downhill da san luca

La discesa notturna sul portico di San Luca ha acceso il dibattito su audacia e responsabilità. Le scuse della community Bolo.riders segnano un punto di riflessione: fino a che punto si può spingere il limite per divertirsi? Con la crescita delle pratiche estreme in città, è fondamentale trovare un equilibrio tra adrenalina e rispetto del territorio. E tu, cosa ne pensi? L'audacia può diventare un esempio o resta solo provocazione?

