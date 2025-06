Pittbull azzanna e uccide un maltese a Tavazzano | accertamenti sul padrone del molosso

Una domenica di relax si è trasformata in dramma a Tavazzano, dove un pitbull ha aggredito e ucciso un maltese. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici e la responsabilità dei proprietari, tema sempre più attuale in un'Italia in cui gli attacchi di cani di razza pesante sono in aumento. La comunità chiede risposte: che fine hanno fatto le norme per proteggere tutti, grandi e piccini?

Lodi – Una domenica di ordinaria tranquillità si è trasformata in tragedia a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano, dove un pitbull ha aggredito e ucciso un maltese durante una passeggiata nel centro del paese. L’episodio si è consumato nell’area di Villaggio Stei, sotto gli occhi increduli di numerosi testimoni. Il piccolo cane, a spasso con il proprietario, è stato improvvisamente assalito dal molosso di grossa taglia. Non è ancora chiaro se il pitbull fosse fuggito da casa o vagasse per le strade. La scena si è protratta per diversi metri, fino a raggiungere piazza del mercato, dove l’aggressione si è conclusa tragicamente con la morte del maltese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pittbull azzanna e uccide un maltese a Tavazzano: accertamenti sul padrone del molosso

