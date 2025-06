Pistoia | scontro frontale tra auto 12 feriti uno è grave Coinvolti anche dei passanti

Un drammatico incidente a Pistoia scuote la comunità: un frontale tra due auto ha lasciato 12 feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Questo avvenimento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un'epoca di crescente traffico e distrazioni al volante. La fragilità della vita si scontra con la frenesia della quotidianità. Riflessioni e misure sono necessarie per proteggere tutti noi sulle strade.

Incidente stradale a Pistoia nel pomeriggio di oggi, 2 giugno 2025. Nello scontro frontale tra due auto in via Toscana, che avrebbe coinvolto anche alcuni passanti, sono rimaste ferite 12 persone

