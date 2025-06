Pistocchi | L’Inter perde la finale sul piano fisico e tattico Dubbi sull’operato di Inzaghi

Dopo la deludente finale di Monaco, le critiche si scatenano e Maurizio Pistocchi non risparmia Simone Inzaghi. La squadra, secondo l’analisi, è sembrata impreparata sia dal punto di vista fisico che tattico. Questo solleva interrogativi sul futuro dell’allenatore e sull'intero progetto nerazzurro. L'Inter deve riflettere: è il momento di una vera svolta? La pressione aumenta, e gli appassionati attendono risposte concrete.

L'Inter dopo la disfatta di Monaco ha scatenato notevoli discussioni. Maurizio Pistocchi, su i suoi profili social, analizza la finale di Monaco ponendo dei dubbi sull'operato di Simone Inzaghi. SQUADRA IMPREPARATA – L'Inter, secondo Maurizio Pistocchi, ha perso a causa di alcuni fattori che hanno inciso negativamente sulla finale: « I nzaghi con gli importi spesi dall'Inter in questi 5 anni ha fatto i miracoli. Ha adottato uno stile di gioco, questo 3-5-2 che non ha niente di nuovo se non una partecipazione maggiore dei braccetti difensivi all'azione offensiva. È stato sviluppato molto bene fin quando la squadra ha avuto gamba.