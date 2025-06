Pistocchi consiglia l’Inter | Il Como di Fabregas ha giocato il miglior calcio in Italia ma faccio altri due nomi per il dopo Inzaghi

Il dibattito sul futuro dell'Inter si infiamma: Maurizio Pistocchi ha suggerito due nomi intriganti per il post-Inzaghi. Mentre il Como di Fabregas sorprende calcisticamente, l'attenzione torna a Milano, dove la squadra nerazzurra potrebbe intraprendere una nuova era. Un cambio di allenatore potrebbe non solo rinnovare le strategie, ma anche riaccendere le speranze di un campionato avvincente. Quale sarà la mossa decisiva per tornare al vertice?

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha consigliato l'Inter sul prossimo allenatore, andando a suggerire i suoi preferiti per il dopo Inzaghi. Intervenuto sul proprio account X, Maurizio Pistocchi ha voluto dare un consiglio all' Inter in merito alla scelta del prossimo allenatore in caso di addio di Inzaghi. DUE OPZIONI PER L'INTER – « Di fronte all'Inter due grande opzioni. Rimanere con Inzaghi, migliorare la squadra da un punto di vista individuale, farla crescere oppure cambiare allenatore ed andare per un percorso diverso. Inzaghi con gli uomini a disposizione e le risorse date dalla società ha fatto il massimo e bisogna capire quali sono le aspettative di Oaktree e quelle della tifoseria, tra le più numerose in Italia, che si aspetta un pronto riscatto ».

