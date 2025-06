Pisa Sporting Club | in lizza Zanetti Pirlo Vanoli Gilardino e De Rossi per la panchina

Il Pisa Sporting Club si prepara a una svolta entusiasmante in vista della prossima stagione! Con nomi di grande spessore come Zanetti, Pirlo e De Rossi in lizza per la panchina, il club nerazzurro punta a un futuro ambizioso. Scegliere l'allenatore giusto non è solo una questione di strategia, ma può segnare l'inizio di un nuovo ciclo. Chi avrà la meglio? La suspense è alle stelle!

In attesa che il cerchio nerazzurro si stringa attorno al profilo designato per raccogliere l'eredità di Pippo Inzaghi, dai nomi circolati negli ultimi giorni e che sono stati effettivamente sondati dalla dirigenza del Pisa possiamo capire una prima indicazione di massima relativa alla prossima stagione: lo Sporting Club verrà affidato nelle mani di un professionista che ha già avuto a che fare in modo sostanzioso con la Serie A. Lo si comprende spulciando il curriculum di Paolo Zanetti, fresco protagonista della salvezza dell'Hellas Verona (dove però salgono le quotazioni di una permanenza): l'allenatore veneto vanta due salvezze, ottenute raggiungendo il quattordicesimo posto finale con i gialloblu (37 punti, media di 0,97 a partita) e con l'Empoli nel 2023 (43 punti, media di 1,13).

