Pisa scontro moto-auto Due feriti uno in gravi condizioni

Pisa, 2 giugno 2025 – Un drammatico scontro tra moto e auto in via Conte Fazio ha lasciato due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Questo incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale in un momento in cui i veicoli a due ruote stanno diventando sempre più popolari. È fondamentale riflettere su come migliorare la convivenza tra automobilisti e motociclisti per evitare tragedie simili. La strada deve essere un luogo di condivisione, non di conflitto.

Pisa, 2 giugno 2025 – Grave incidente stradale in via Conte Fazio, a Pisa, dove questa mattina, 2 giugno, una moto e un'autovettura si sono scontrate. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma i sanitari del pronto intervento 118 sono intervenuti sul luogo dell'accaduto per dare assistenza medica immediata ai feriti. Il motociclista, un uomo di 55 anni, ha subito una sospetta frattura al femore e al bacino ed è stato prontamente stabilizzato sul posto prima di essere condotto in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa tramite automedica. Anche l’autista del veicolo coinvolto, un uomo di 50 anni, ha riportato lesioni significative, tra cui un trauma alla spalla e al rachide, ed è stato trasferito in codice giallo al medesimo ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, scontro moto-auto. Due feriti, uno in gravi condizioni

Leggi anche Pisa: scooterista muore sull’Aurelia nello scontro con un tir - Un tragico incidente sulla via Aurelia a Pisa ha causato la morte di un uomo di 61 anni, schiacciato da un tir dopo uno scontro ancora in fase di accertamento.

Se ne parla anche su altri siti

Incidente in A11, scontro tra auto e furgone: perde la vita un uomo; Travolto in moto da un’auto: gravissimo incidente stradale a Lucca; Grosseto, scontro fra un’auto e una moto. Padre e figlia in ospedale, lui è grave; Incidente mortale sulla Firenze-Mare tra i caselli di Prato Est ed Ovest: chiuso il tratto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pisa, scontro moto-auto. Due feriti, uno in gravi condizioni

Riporta msn.com: Pisa, 2 giugno 2025 – Grave incidente stradale in via Conte Fazio, a Pisa, dove questa mattina, 2 giugno, una moto e un'autovettura si sono scontrate. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ...

Scontro tra moto e auto nel Maceratese, morto motocilista

Come scrive ansa.it: Secondo incidente stradale mortale in due giorni, nel Maceratese, che coinvolge motociclisti. E' avvenuto a Pieve Torina in mattinata sulla strada provinciale 209: secondo una prima ricostruzione ...

Scontro auto-moto, grave un 30enne. Portato a Careggi con l’elisoccorso

Lo riporta msn.com: Un altro ferito in codice giallo a Sansepolcro. L’incidente stradale nel pomeriggio di domenica a Chiusi della Verna ...