Pioli Juventus non tramonta questa idea per la panchina! L’ex Milan è in corsa con questi obiettivi | la lista aggiornata

La Juventus sta valutando con attenzione il futuro della sua panchina e l'idea di ingaggiare Pioli non sembra affatto tramontare. In un contesto di incertezze e cambiamenti nel campionato, la scelta dell'allenatore potrebbe rivelarsi decisiva per rilanciare le ambizioni bianconere. Con Tudor favorito per la conferma, il ritorno di Pioli rappresenterebbe un colpo di scena che accenderebbe le speranze dei tifosi. Chi sarà alla guida del nuovo corso?

degli obiettivi dei bianconeri. In casa Juventus non sono ancora state del tutto sciolte le riserve per quanto riguarda la scelta sull’allenatore: Tudor ha molte chance di restare in sella, ma i bianconeri potrebbero comunque ancora cambiare dopo il Mondiale per Club. Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport non è ancora del tutto tramontata la pista Pioli: l’attuale allenatore dell’ Al Nassr è in corsa insieme a Marco Silva e Mancini, sullo sfondo occhio anche a Inzaghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juventus, non tramonta questa idea per la panchina! L’ex Milan è in corsa con questi obiettivi: la lista aggiornata

Leggi anche Juventus, rebus panchina: Tudor c'è, ma il casting continua. Pioli, Silva e l'idea di Comolli - La Juventus vive un momento di grande incertezza sulla panchina, simbolo di un calcio in continua evoluzione.

Su questo argomento da altre fonti

Pioli Juve (Tuttosport), non tramonta questa pista!; Allenatore Juve, sfumato Conte ecco le alternative: Tudor ma anche Pioli o Mancini; NON CI FATE ARRABBIARE! TUDOR UNICA OPZIONE O C'E'...; Juventus, nuovo allenatore francese: ha scelto Comolli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus: per la panchina spunta l’idea Bruno Génésio

it.blastingnews.com scrive: Dopo il "no" incassato da Antonio Conte e l’indecisione nei confronti di Igor Tudor, per la Juventus è tempo di valutare altre alternative per la panchina. Tra queste, nelle ultime ore starebbe prende ...

Juventus, il no di Conte e Gasperini manda i tifosi in tilt ed è già guerra a Pioli

Lo riporta sport.virgilio.it: L'ultima idea per la panchina bianconera non scalda i tifosi: Stefano Pioli è il primo nome in lista per la Vecchia Signora dopo i rifiuti di Conte e Gasperini. Proteste sul web dei bianconeri ...

Juventus, rebus panchina: Tudor c'è, ma il casting continua. Pioli, Silva e l'idea di Comolli

Come scrive msn.com: La Juventus si trova al centro di un autentico intrigo per la panchina, con un susseguirsi di `no` che hanno scosso la Continassa. Dopo il rifiuto di Antonio Conte,.