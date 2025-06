Pioli Juve si aggiunge una rivale di Serie A per l’ex Milan! Sarebbe un clamoroso ritorno | c’è una novità che interessa anche ai bianconeri Ultime

Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, potrebbe tornare in Serie A, ma non solo per i rossoneri: la Fiorentina lo sogna e la Juventus osserva. In un panorama calcistico in continua evoluzione, la questione degli allenatori diventa cruciale per il futuro delle squadre. La domanda sorge spontanea: chi avrà la meglio nella corsa a questo talentuoso stratega? La risposta potrebbe cambiare le fortune di una stagione già intensa.

Pioli Juve, si aggiunge una rivale di Serie A per l’ex Milan: tutti i dettagli sulla volontà dell’Al Nassr. La Fiorentina è già al lavoro per il dopo Palladino con un nuovo sogno: Stefano Pioli. L’idea del ritorno dell’allenatore (accostato in questi giorni anche alla Juve ) scalda la piazza ma potrebbe rimanere tale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe l’opposizione dell’ Al-Nassr, che non intende lasciarlo partire facilmente. L’ex tecnico del Milan guadagna 12 milioni di euro in Arabia Saudita, cifra che complica (e non poco) le ambizioni viola che stanno monitorando anche Farioli, Gilardino e Vieira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juve, si aggiunge una rivale di Serie A per l’ex Milan! Sarebbe un clamoroso ritorno: c’è una novità che interessa anche ai bianconeri. Ultime

Leggi anche Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore - La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

Su questo argomento da altre fonti

Milan: Pioli "vittoria meritata, abbiamo trovato continuità"

Da ansa.it: Stefano Pioli seguirà la sfida-scudetto Inter-Juventus ... "Stiamo correndo come Inter e Juve - aggiunge il tecnico del Milan -. Brucia la sconfitta di Bergamo però sono soddisfatto di quanto ...

Milan, Pioli: «Qualificazione meritata, la semifinale obiettivo importante e la Juve non è imbattibile»

ilmessaggero.it scrive: «Abbiamo raggiunto - aggiunge Pioli - un obiettivo importante, in semifinale affronteremo la Juventus, la squadra più forte d'Italia, ma non è imbattibile. Ora pensiamo al campionato. Rimaniamo ...

Pioli, conferenza Juve ma bordata all’Inter: “I più forti da 4 anni, eppure…”

Si legge su tuttosport.com: Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan: "Il focus deve essere arrivare secondi, tornare a vincere. Sono stati giorni delicati". I giorni successivi alla vittoria ...