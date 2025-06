Pio Esposito saluta lo Spezia il messaggio da brividi del giovane attaccante dell’Inter | Per sempre nel mio cuore – FOTO

Pio Esposito saluta con emozione lo Spezia, lasciando un messaggio che scalda il cuore: "Per sempre nel mio cuore". Il giovane talento dell’Inter, classe 2005, chiude una fase importante della sua carriera, in un periodo in cui i giovani calciatori stanno conquistando sempre più spazio nei grandi club. Un gesto che sottolinea l'importanza delle esperienze formative e dei legami che si creano nel calcio. Rimanete sintonizzati per scoprire dove sarà il prossimo capitolo!

Pio Esposito saluta lo Spezia, il messaggio da brividi del giovane attaccante dell'Inter sui social: «Per sempre nel mio cuore» – FOTO. Si è da poco conclusa l'avventura allo Spezia per Francesco Pio Esposito. Il giovanissimo attaccante classe 2005 di proprietà dell' Inter, ha terminato la sua seconda stagione consecutiva in prestito nel club ligure in Serie B. Stagione finita non come sperava: il sogno promozione in Serie A si è infatti infranto alla finale playoff persa contro la Ternana. Così il ragazzo farà rientro a Milano per scoprire il suo futuro: non mancano le richieste per lui dopo i 19 gol segnati in questa stagione.

Pio Esposito saluta lo Spezia: "Solo grazie. Per sempre nel mio cuore, il vostro Pio"

Pio Esposito si accomiata per inseguire una carriera mondiale: "Vi porterò sempre nel cuore"

Lo Spezia rimane in B: "assist" al Torino per Pio Esposito

