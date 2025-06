Pignalosa a Salerno la pizza diventa palcoscenico per le produzioni locali

A Pignalosa, Salerno, la pizza si trasforma in un palcoscenico per l’arte culinaria locale! Un modo innovativo per celebrare le tradizioni gastronomiche del nostro Paese, dove ogni morso racconta una storia di passione e creatività. In un'epoca in cui il cibo è sempre più esperienziale, scoprire come la pizza possa essere un veicolo per valorizzare i produttori locali è un invito irresistibile a lasciarsi coinvolgere. Non è solo da mangiare, è da vivere! ??

di Emilia Filocamo La pizza non è soltanto quello che si dice, si sa, si ama e si racconta. La pizza non è soltanto colore, morso, desiderio che diventa gola e acquolina, la pizza è una preghiera laica, un rituale, un padrenostro in cui le mani non si sollevano ma restano ancorate all’ostia della pasta, è un disegnare la terra a cui apparteniamo con una gestualità ancestrale e tramandata, intessuta nel nostro DNA da tempo immemore, corrisposta come un bacio, un testimone, un’eredità, un corredo. Poi, dopo ciò, si possono ammettere tutte le altre cose e per altre cose intendiamo origine, prima pizza della storia, la migliore pizza, pizza gourmet, pizza insolita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

