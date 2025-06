Pierluigi Collina | Prendere decisioni e assumersi le proprie responsabilità è ciò che chiede la vita

Il 2 giugno, Firenze ha brillato con la presenza di Pierluigi Collina al Next Generation Fest, un evento che celebra le sfide e le responsabilità della vita. L'icona arbitrale ha condiviso la sua visione, sottolineando l'importanza di prendere decisioni coraggiose. In un'epoca in cui il cambiamento è all'ordine del giorno, il suo messaggio risuona potente: solo assumendosi le proprie responsabilità si può davvero eccellere. Scopri di più su come affrontare le sfide quotidiane!

Firenze, 2 giugno 2025 – Pierluigi Collina al Next Generation Fest. La manifestazione protagonista al Maggio Musicale fiorentino per l'intera giornata del 2 giugno, ha accolto uno dei punti di riferimento più autorevoli nel mondo dello sport nazionale e internazionale. "Io sono felice di quello che ho fatto, non perché ho avuto l'opportunità di arbitrare grandi finali, ma quello che ho scelto di fare a 17 anni mi ha fatto diventare l'uomo che sono", ha detto l'ex arbitro ora presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, nel suo intervento all'evento organizzato dalla Regione Toscana e Giovani Sì.

