Pierfrancesco Favino ricercatissimo Katherine Kelly Brooke lo vorrebbe per Beautiful

Pierfrancesco Favino, tra i volti più amati del cinema italiano, è conteso anche da Katherine Kelly Lang per il suo possibile ingresso in "Beautiful". Mentre Napoli si trasforma in un set mozzafiato per la famosa soap, l'idea di un attore di tale calibro nel cast solleva interrogativi su come le produzioni globali stiano cercando talenti locali per arricchire le loro storie. Siete pronti a vedere Ridge e Favino insieme?

Come sappiamo, le riprese di Beautiful sono approdate in Italia trasformando Napoli in un set a cielo aperto. Per la prima volta in assoluto la produzione ha scelto Napoli come scenario delle vicende, regalando al pubblico italiano l’emozione di vedere Ridge, Brooke, Eric e gli altri protagonisti aggirarsi tra panorami nostrani. E non sono solo i paesaggi che attirano gli attori d’oltreoceano, ma anche i loro colleghi, come Pierfrancesco Favino. Pierfrancesco Favino, lo vedremo nelle soap Beautiful?. L’amatissima Katherine Kelly Lang, che da 38 anni presta il volto a Brooke Logan, non ha perso l’occasione di dimostrare ancora una volta il suo affetto per l’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pierfrancesco Favino ricercatissimo, Katherine Kelly (Brooke) lo vorrebbe per Beautiful

Leggi anche Pierfrancesco Favino: «E' difficile parlare con le mie figlie. Il mestiere del genitore è complicato: ti mette sempre dei dubbi. Anche a me capita di alzare la voce» - Pierfrancesco Favino condivide le sfide della genitorialità, rivelando quanto sia complesso comunicare con le figlie e gestire i dubbi che emergono nel ruolo di genitore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pierfrancesco Favino ricercatissimo, Katherine Kelly (Brooke) lo vorrebbe per Beautiful. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pierfrancesco Favino ricercatissimo, Katherine Kelly (Brooke) lo vorrebbe per Beautiful

Secondo dilei.it: A Napoli, Katherine Kelly Lang sogna Pierfrancesco Favino nella soap Beautiful. Un’ammirazione che racconta quanto lui piaccia anche oltreoceano ...

Il sogno di Katherine Kelly Lang: Pierfrancesco Favino in Beautiful!

Da novella2000.it: In una recente intervista Katherine Kelly Lang ha dichiarato che tra gli attori italiani sogna nel cast di Beautiful sogna Pierfrancesco Favino!

Beautiful a Napoli, Katherine Kelly Lang (Brooke): “Mi piacerebbe avere Pierfrancesco Favino nella soap”

Da fanpage.it: Il cast di Beautiful si trova a Napoli per girare i nuovi episodi di Beautiful. La soap opera di successo è arrivata in Italia e gli attori protagonisti, ai microfoni di Fanpage.it, hanno commentato i ...