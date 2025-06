Pier Silvio Ha Deciso | Ecco Chi Sostituisce Myrta Merlino a Pomeriggio 5!

Pier Silvio ha deciso: Cesara Buonamici sostituirà Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Un colpo di scena che segna un cambio epocale in Mediaset, riportando il talk show a una dimensione più informativa e autorevole. In un'epoca in cui gli spettatori cercano contenuti di qualità, questa scelta potrebbe rivelarsi vincente, mescolando esperienza e freschezza. Riuscirà Cesara a ritrovare l’anima del programma? La curiosità cresce!

Una mossa a sorpresa scuote il pomeriggio di Canale 5: chi prenderà il posto di Myrta Merlino? Il nome è uno solo, ed è clamoroso! Cambio di rotta in casa Mediaset. Cesara Buonamici, volto storico e autorevole del Tg5, si prepara a dire addio al Grande Fratello. Ma non è un passo indietro. Anzi. All'orizzonte c'è un ritorno alle origini, con una nuova sfida tutta da giocare: la conduzione di Pomeriggio Cinque. Pier Silvio Berlusconi sembra aver preso la sua decisione. Dopo mesi di incertezze e indiscrezioni, avrebbe indicato proprio lei come erede di Myrta Merlino. Una scelta che profuma di rilancio, di ritorno alla sostanza dopo due stagioni complicate per il contenitore pomeridiano di Canale 5.

