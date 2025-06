Pier Silvio Berlusconi ha scelto Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Pier Silvio Berlusconi fa il colpaccio: Cesara Buonamici prende le redini di Pomeriggio 5, un cambio che segna un’epoca! Il gossip televisivo si infiamma mentre si cerca di capire se questa scelta porterà nuovi ascolti e rinnovato affetto da parte del pubblico. L’era della Merlino sembra chiusa, ma il ritorno di Cesara potrebbe essere l’inizio di una nuova avventura. Riuscirà a conquistare gli spettatori del ‘Biscione’?

Da mesi ormai il gossip televisivo si occupa di pronostici riguardo all’ erede di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. L’addio della conduttrice napoletana al programma che la convinse a trasferirsi a Mediaset due anni fa sembra ormai un dato di fatto. Il feeling tra lei e il pubblico del ‘Biscione’ non è mai decollato, così come gli ascolti della trasmissione che è sempre rimasta a grande distanza da La Vita in Diretta, il suo competitor naturale su Rai 1. Proprio per questo, scaduto il secondo anno dell’era Merlino senza che il programma sia riuscito a decollare, i vertici di Mediaset avrebbero deciso di cambiare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Pier Silvio Berlusconi ha scelto Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

