Picchiato in campo con calci e pugni | dal Premio Sportilia un riconoscimento al giovane arbitro Diego Alfonzetti

In un mondo dove il rispetto per gli ufficiali di gara è sempre più importante, il giovane arbitraggio di Diego Alfonzetti brilla come esempio di resilienza. Picchiato in campo, ha saputo rialzarsi e continuare a servire lo sport. Intanto, il premio Sportilia 2025 celebra i migliori arbitri, come Maurizio Mariani, che rappresentano un faro di professionalità. È tempo di rinnovare il nostro impegno per una cultura sportiva più rispettosa!

A Maurizio Mariani di Aprilia, arbitro internazionale, va il Premio Sportilia 2025 – 27esima edizione – Memorial E. Liverani, quale migliore arbitro della stagione 202425. Stesso riconoscimento per il migliore assistente Ciro Carbone di Napoli. Mentre il giovane arbitro che si è particolarmente.

Leggi anche Torna a casa dal campo di calcio: 18enne picchiato a sangue da quattro coetanei - Un giovane di 18 anni è stato brutalmente picchiato a sangue da quattro coetanei dopo essersi ritornato a casa dal campo di calcio, in un episodio legato a una lite tra studenti.

