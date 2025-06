Picchi oltre i 35 gradi | quanto dura l' ondata di caldo Le previsioni

L'Italia si prepara a un'estate rovente, con temperature che sfioreranno i 35 gradi. Ma attenzione: tra una giornata di sole e l'altra, i temporali potrebbero colpire improvvisamente. L'anticiclone africano sembra decidere le sorti del clima, lasciando intravedere una stagione segnata da sbalzi estremi. Un trend che ci ricorda quanto sia cruciale adattarsi ai cambiamenti climatici in atto. Come affronteremo questa sfida? Scoprilo!

L'Italia è divisa tra forti ondate di caldo e improvvisi temporali. L'anticiclone africano, però, "si prenderà la scena" e le temperature sono "in ulteriore aumento". Lo anticipa Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it. Tra il pomeriggio e la sera di domani, martedì 3 giugno, "correnti instabili di origine atlantica andranno a interagire con un'atmosfera carica di energia potenziale ", spiega l'esperto, aprendo alla possibilità che si inneschino "imponenti celle temporalesche". A rischio saranno soprattutto le zone alpine e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Picchi oltre i 35 gradi": quanto dura l'ondata di caldo. Le previsioni

Leggi anche Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo sull’Italia con picchi di oltre 34 gradi: dove e quando è prevista - L'estate anticipa il suo arrivo in Italia! Con l'anticiclone africano in azione, dal 30 maggio al 2 giugno, preparatevi a temperature che sfiorano i 34 gradi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo: imminente Fiammata dal Marocco, avremo picchi di oltre 35°C; ecco quanto durerà ; Con la fine di maggio addio al fresco in Puglia: dall'1 giugno in arrivo il caldo africano. Previste temperature fino ai 35 gradi; Meteo, dopo il Ponte del 2 Giugno: si punta ai 35 gradi, ecco dove; Previsioni meteo 2 giugno: anticiclone africano porta caldo sull'Italia, temperature oltre 30 gradi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meteo, "picchi oltre i 35 gradi": quanto dura l'ondata di caldo. Le previsioni

Lo riporta iltempo.it: L'Italia è divisa tra forti ondate di caldo e improvvisi temporali. L'anticiclone africano, però, "si prenderà la scena" e le temperature sono "in ulteriore aumento". Lo anticipa Mattia Gussoni, meteo ...

Meteo Italia, torna il caldo africano con picchi oltre i 35 gradi (1 / 2)

Riporta donna.fidelityhouse.eu: In Italia sta per tornare il caldo ,quello vero, quello africano e in parecchi, da tempo, non vedevano l’ora di ricevere questa notizia, dopo che i termometri hanno fatto enorme fatica a decollare.

Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo sull’Italia con picchi di oltre 34 gradi: dove e quando è prevista

Segnala fanpage.it: Il picco ci sarà lunedì 2 giugno, giornata in cui si celebra la Festa della Repubblica. Le aree più colpite dall'afa saranno le città di Foggia e Nuoro, dove la temperatura salirà fino a 34°. Proprio ...