piazze di spaccio col placet dei belforte condanne per 7 pusher

La lotta contro il narcotraffico si intensifica: la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per sette pusher legati al clan Belforte, attivo nel Casertano. Questo episodio evidenzia un trend inquietante, dove i traffici illeciti prosperano in zone già vulnerabili. È fondamentale riflettere su come la criminalità organizzata continui a mettere radici nelle comunità , minando la sicurezza e il benessere collettivo. La società non può restare in silenzio.

La quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale, si è pronunciata sul ricorso presentato da 8 pusher implicati nell'inchiesta sulle piazze di spaccio col placet dei Belforte attive tra Maddaloni, Santa Maria a Vico, Cervino e Recale, avverso la pronuncia della Corte.

