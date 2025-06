Piazza San Giovanni Parte la riqualificazione ciclabili intorno al Torrione

Oggi inizia una nuova era per piazzale San Giovanni! I lavori di riqualificazione promettono di trasformare l'area antistante il Torrione in un hub ciclabile accogliente e moderno. In un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, questo intervento non solo migliora l'estetica, ma incoraggia anche l’uso della bici, riducendo l'impatto ambientale. Non perdere le novità che cambieranno il volto della nostra città !

Partono oggi i lavori per l’intervento di riqualificazione di piazzale San Giovanni. L’opera riguarda l’adeguamento dell’area antistante il Torrione, compresa tra corso Porta Mare e il campo sportivo, in cui arriva la rete di piste ciclabili che costeggiano le mura. L’intervento prevede la realizzazione del tratto di pista in calcestruzzo architettonico drenante, con bordo di definizione (a raso) realizzato in porfido, e la sistemazione dell’area rimanente in calcestruzzo drenante, secondo gli schemi tipologici giĂ utilizzati per la sistemazione dell’imbocco di via Caldirolo. L’area in oggetto non sarĂ pertanto disponibile per la sosta dei veicoli e l’accesso sarĂ limitato al solo campo sportivo e ai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza San Giovanni. Parte la riqualificazione, ciclabili intorno al Torrione

