Piazza Michelangelo torna a nuova vita | verde luce e decoro urbano

Piazza Michelangelo riacquista il suo splendore! Con il completamento del parcheggio Famà e la creazione di un parco verde, la riqualificazione urbana segna una svolta importante per il cuore della città. Sotto la guida del sindaco Trantino, questi interventi non solo abbelliscono lo spazio cittadino, ma rispondono anche alla crescente richiesta di aree verdi. Un punto di incontro rinnovato che promuove socialità e sostenibilità. Scopri come cambia il volto della tua città!

Dopo il completamento del parcheggio Famà e dell'annesso parco verde, proseguono gli interventi di riqualificazione urbana promossi dall'amministrazione guidata dal sindaco Trantino. È stato, infatti, portato a termine anche il restyling di piazza Michelangelo, uno degli snodi centrali della.

