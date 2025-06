Piazza Michelangelo rinasce | nuova luce più verde e decoro urbano – Foto Gallery

Piazza Michelangelo rinasce e si veste di nuova luce! La riqualificazione, parte di un ampio progetto di decoro urbano, segna un passo importante verso una città più verde e vivibile. Con l’ampliamento del parco e il parcheggio Serafino Famà, il cuore pulsante della città si prepara a diventare un punto di incontro per tutti. Un’ottima opportunità per riscoprire la bellezza dei luoghi che ci circondano!

Un nuovo volto per uno degli snodi principali della città. Dopo il completamento del parcheggio Serafino Famà e del parco verde adiacente, continua il progetto di riqualificazione urbana promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino. Uno dei recenti interventi riguarda Piazza Michelangelo, nodo strategico tra viale Vittorio Veneto e la circonvallazione. Pavimentazione rinnovata e rispetto per il verde urbano. I lavori, diretti dai tecnici dell' assessorato ai Lavori Pubblici, sotto la guida di Sergio Parisi, hanno comportato il rifacimento completo della pavimentazione, eliminando le vecchie superfici danneggiate risalenti agli anni '70.

