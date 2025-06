Piazza Matteotti si illumina per la pace a Gaza | un silenzio che parla forte

Piazza Matteotti, sabato sera, si è vestita di luce e silenzio per accendere una fiamma di speranza per la pace a Gaza. Un centinaio di cittadini hanno risposto all’appello della comunità, trasformando un momento di quiete in un messaggio potente. In un'epoca in cui le voci di conflitto sembrano sovrastare quelle di pace, questi gesti ci ricordano l'importanza di unirci per un futuro migliore e più giusto.

Un messaggio di pace è risuonato, nel silenzio più totale, nel cuore di Udine. Sabato primo giugno, dalle 21 alle 22, piazza Matteotti si è trasformata in un luogo di riflessione e protesta pacifica per chiedere la fine del conflitto a Gaza. Un centinaio di persone, munite di candele, lumini e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Piazza Matteotti si illumina per la pace a Gaza: un silenzio "che parla forte"

