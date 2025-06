Piazza Affari stabile tra tensioni commerciali | Ftse Mib cede lo 005%

Piazza Affari si muove cautamente attorno alla parità, con il Ftse Mib in calo dello 0,05%. Le tensioni commerciali riemergono, influenzando i titoli legati all'export e mettendo sotto pressione nomi noti come Stellantis e Iveco. Questo scenario riflette un trend globale di incertezze economiche che colpisce i mercati. Rimanere aggiornati su queste dinamiche potrebbe rivelarsi cruciale per investitori e analisti. Come si evolverà questa situazione?

Piazza Affari oscilla attorno alla parità dopo i primi scambi, in un clima di debolezza sui listini azionari innescato dal riemergere delle tensioni commerciali. Il Ftse Mib cede lo 0,05%, appesantito dai titoli legati all'export, più esposti ai dazi. A guidare i ribassi sono Stellantis (-3,5%), Iveco (-2,7%), Amplifon (-2%), Cucinelli (-1,8%), Stm (-1,8%), Moncler (-1,7%) e Campari (-1,5%) mentre avanzano i titoli della difesa, petroliferi, banche e utilities con in luce Leonardo (+3,6%), Tenaris (+2,5%), Popolare di Sondrio (+1,3%), Eni (+0,9%) e Unicredit (+0,9%). Bene anche Bper (+0,6%) che attende in settimana il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto sull'ops sulla Sondrio, Italgas (+1%) e Mps (+0,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari stabile tra tensioni commerciali: Ftse Mib cede lo 0,05%

