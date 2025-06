Piazza Affari chiude debole -027% | giù le auto corre petrolio

Piazza Affari chiude in modalità cauta, rispecchiando un clima di incertezza che aleggia sulle Borse europee. L'attenzione si sposta su un fattore cruciale: l'incontro tra Trump e Xi potrebbe riaccendere speranze per la stabilità economica globale. Intanto, il settore automotive sente il peso del calo, mentre il petrolio continua a correre. Un momento da seguire con attenzione: cosa avrà in serbo il mercato?

Milano, 2 giu. (askanews) – Chiusura debole per Piazza Affari, in linea con l’andamento delle Borse europee, che aprono il mese di giugno all’insegna dell’incertezza dopo i guadagni di maggio. Gli indici del Vecchio Continente hanno ridotto sul finale le perdite di giornata dopo la notizia che il presidente Usa Trump e il cinese Xi si incontreranno “molto presto”. A Milano il Ftse Mib ha ceduto lo 0,26% scendendo sotto i 40mila punti, a 39.984 punti, a Parigi il Cac40 lo 0,2%, a Francoforte il Dax lo 0,3%. Le nuove tensioni sul fronte della guerra commerciale hanno pesato sulle performance odierne dei mercati, alla luce anche del’annuncio di Trump di un raddoppio dei dazi al 50% su acciaio e alluminio a partire dal 4 giugno, che ha pesato in particolare sul settore auto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

