Petrolio assedio russo-saudita agli Usa | produzione su per mettere ko lo shale oil

Il mercato del petrolio è in fermento: l’Opec+ alza la produzione, con Arabia Saudita e Russia in prima linea, sfidando gli Stati Uniti e il settore dello shale oil. Questa strategia non solo mira a stabilizzare i prezzi, ma potrebbe anche rivelarsi decisiva nel lungo periodo, in un contesto globale che richiede alternative energetiche sempre più pressanti. Riusciranno i giganti del petrolio a mettere in ginocchio la concorrenza? Scopriamolo insieme!

L’Opec+ non lascia, raddoppia: dopo maggio, anche giugno mostrerà un segno positivo nella produzione di petrolio da parte del cartello che rappresenta il maggior gestore degli equilibri mondiali del mercato del greggio. E non si può non guardare all’attenzione che viene data da due Paesi in particolare, Arabia Saudita e Russia, a questa svolta. Oltre 411mila barili al giorno in più di offerta saranno messi sul mercato nel mese in corso e si prevede che un’analoga impennata prenderà piede a luglio, portando complessivamente a poco meno di 1,5 milioni di barili l’aumento della produzione che si avrà in estate rispetto alla fine di aprile. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Petrolio, assedio russo-saudita agli Usa: produzione su per mettere ko lo shale oil

Ne parlano su altre fonti

Petrolio, assedio russo-saudita agli Usa: produzione su per mettere ko lo shale oil

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Il declino del petrolio saudita

Come scrive internazionale.it: Il 30 gennaio l’Arabia Saudita ha bloccato un piano di espansione della sua ... due grandi paesi produttori che sono sanzionati dall’occidente. Il petrolio russo non può essere scambiato a più di ...

Convergenze e divergenze di interessi tra Russia e Arabia Saudita sul petrolio

Secondo ilfoglio.it: Tra i russi e i sauditi ultimamente non scorre buon sangue, ma in qualche modo i due leader della versione allargata dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec+) stanno ...