Petra Magoni e Mauro Ottolini a ChorusLife | debutta Gira dischi omaggio ai grandi cantautori italiani

Giovedì 5 giugno, il palco di ChorusLife si trasformerà in un viaggio musicale unico con “Gira dischi”, il nuovo progetto di Petra Magoni e Mauro Ottolini. Un tributo ai grandi cantautori italiani, un'esperienza che celebra la nostra tradizione musicale in chiave contemporanea. Non perdere l'occasione di scoprire come la musica può unire generazioni e far rivivere emozioni indimenticabili! Preparati a lasciarti coinvolgere da melodie senza tempo.

ChorusLife accoglierà, giovedì 5 giugno alle 21, la prima assoluta di “Gira dischi”, il nuovo e atteso progetto musicale della cantante Petra Magoni e del trombonista Mauro Ottolini. Con loro sul palco anche Marco Bianchi alla chitarra e Thomas Sinigaglia alla fisarmonica. “Gira dischi” è un progetto nuovo di zecca concepito per rendere omaggio, nel segno dell’autenticità espressiva e l’intensità interpretativa della cantante e del trombonista, ad alcuni straordinari cantautori che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia della musica italiana: Lucio Battisti, Paolo Conte, Bruno Lauzi, Giorgio Gaber, Fabrizio De André e non solo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Petra Magoni e Mauro Ottolini a ChorusLife: debutta “Gira dischi”, omaggio ai grandi cantautori italiani

