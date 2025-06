Petizione per la biblioteca Oltre 16mila firme raccolte

Oltre 16mila persone si sono unite in una battaglia per salvare la biblioteca Giampaoli, dimostrando quanto sia vitale la cultura nelle nostre comunità. In un’epoca in cui il digitale avanza, le biblioteche rappresentano ancora un rifugio di sapere e condivisione. Questa mobilitazione non è solo un grido di aiuto, ma un invito a ripensare l'importanza degli spazi culturali nel nostro quotidiano. Unisciti alla causa e fai sentire la tua voce!

E' stata lanciata sulla piattaforma Change.org una petizione contro la chiusura della biblioteca Giampaoli e ha raggiunto già oltre 16mila firme. Gli utenti della biblioteca 'Stefano Giampaoli' hanno lanciato questa petizione contro la prevista chiusura della struttura. Il Comune, a loro giudizio, non avrebbe offerto un'alternativa significativa o una soluzione immediatamente applicabile che consenta agli utenti di continuare a usufruire del servizio delle aule studio, durante il periodo di chiusura. "Questa biblioteca serve centinaia di cittadini ogni giorno, fornendo accesso a risorse cruciali e spazi di studio - osservano i promotori - La sua chiusura avrebbe un impatto significativo sulla comunità.

