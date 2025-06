Peter Pan - Incubo nell' isola che non c' è recensione | ritornano le fiabe intrise di sangue e horror

Dopo il successo horror di Winnie the Pooh, il mondo delle fiabe si tinge nuovamente di rosso con "Peter Pan: Incubo nell'Isola che Non C'è". Questo film, uscito in una straordinaria steelbook 4K per Midnight Factory, porta un Peter Pan più oscuro e inquietante, rivelando lati inaspettati di storie che credevamo innocue. Un viaggio nel macabro che invita a riflettere su quanto possono essere disturbanti le favole che abbiamo amato. Siete pronti a scopr

Dopo Winnie the Pooh, continua la rivisitazione macabra di fiabe classiche del Twisted Childhood Universe. Il film su Peter Pan, uscito con una fantastica steelbook 4K per Midnight Factory, è un prodotto più maturo e ancorato alla realtà, pur non sacrificando lo splatter. Li ricordate i due film horror basati su Winnie the Pooh? Ebbene dopo l'orsetto, il regista e produttore Rhys Frake-Waterfield presenta il terzo tuffo nelle favole impastate di incubi e sangue, alimentando quello che può essere ormai chiamato il Twisted Childhood Universe. Per Peter Pan - Incubo nell'isola che non c'è, che è ora disponibile con una fantastica steelbook in 4K UHD a due dischi targata Midnight Factory della Plaion (che approfondiremo in seguito) si è affidato stavolta al fidato Scott Chambers per il lavoro dietro la macchina da presa, ma la struttura è la stessa anche se stavolta, come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Peter Pan - Incubo nell'isola che non c'è, recensione: ritornano le fiabe intrise di sangue e horror

