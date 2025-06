Peste suina e cinghiali ok all’abbattimento di altri 14 600 capi in Piemonte | Stop anche ai lupi

La peste suina continua a mettere in allerta il Piemonte. Con l’ok all'abbattimento di 14.600 cinghiali, si intensifica la battaglia contro questa epidemia che minaccia non solo la fauna, ma anche l'economia locale. Sotto i riflettori anche i lupi, ora soggetti a prelievi selettivi. È un momento cruciale per la gestione della biodiversità, dove ogni decisione potrebbe fare la differenza tra salvare o perdere interi ecosistemi. Resta da capire come reagirà l'Europa

Bongioanni: “Caccia autorizzata per fermare l’epidemia”. Per i predatori sì dell’Ispra a 17 prelievi selettivi: l’Ue frena. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Peste suina e cinghiali, ok all’abbattimento di altri 14.600 capi in Piemonte: “Stop anche ai lupi”

Leggi anche Peste suina africana, due nuovi casi a Trecate - Due nuovi casi di peste suina africana sono stati registrati a Trecate, in provincia di Novara. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta segnala un totale di cinque nuove positività tra i cinghiali nella regione, sollevando preoccupazioni sulla diffusione della malattia e la salute del patrimonio suinicolo locale.

