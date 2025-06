Pescatore ferito sul greto del Brembo a Sedrina, interviene l’elisoccorso

Un momento di svago si trasforma in un'emergenza: un pescatore di 46 anni è stato soccorso dall'elisoccorso sul greto del Brembo a Sedrina. La sua avventura si è complicata su un terreno impervio, evidenziando quanto sia fondamentale rispettare l'ambiente naturale e le sue insidie. Questo episodio ci ricorda che la passione per la pesca deve sempre andare di pari passo con la prudenza. Non sottovalutare mai la natura!

Sedrina. Dopo essersi ferito mentre si trovavava in una zona impervia ha provato a tornare a casa in autonomia, ma si è presto trovato in difficoltà per il terreno ripido. Un pescatore di 46 anni è stato soccorso alcuni minuti prima di mezzogiorno di lunedì 2 giugno sul greto del fiume Brembo in territorio di Sedrina, all’altezza della località Lisso. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era cosciente. Non ha riportato gravi ferite: messo in sicurezza, il 46enne è stato elitrasportato in codice verde all’ospedale Papa Giovanni. Le operazioni di recupero sono state coordinate dalla centrale di Areu, che ha inviato sul posto una squadra del Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso decollato da Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it