Perugia in lutto è morta Antonella Vitali

Perugia piange Antonella Vitali, vicecomandante della polizia locale, una donna che ha dedicato la sua vita alla sicurezza e al benessere della comunità. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, sottolinea l'importanza del suo impegno. In un periodo in cui la sicurezza urbana è al centro del dibattito sociale, la scomparsa di Vitali rappresenta una grande perdita per tutti noi. Ricordiamola come esempio di dedizione e passione.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, con una nota di cordoglio dà notizia della scomparsa di Antonella Vitali, vicecomandante della polizia locale di Perugia. "Figura stimata e apprezzata per il suo impegno professionale e civile, Antonella Vitali ha rappresentato con.

