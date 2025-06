Perugia Festa della Repubblica il delegato alla sicurezza Donato | Chi ama l’Italia vota

In occasione della Festa della Repubblica, il delegato alla sicurezza di Perugia, Antonio Donato, ha lanciato un messaggio potente: «Chi ama l'Italia vota». In un contesto in cui sempre più giovani si allontanano dalle urne, la sua affermazione sottolinea l'importanza di una partecipazione attiva per garantire il futuro democratico del Paese. Un invito a riflettere sul valore del voto, strumento imprescindibile per onorare la libertà conquistata.

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, il delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, Antonio Donato, ha lanciato un messaggio di forte valore civico. «Essere patrioti oggi significa onorare la libertà conquistata con il voto», ha dichiarato Donato, sottolineando l'importanza della partecipazione democratica in vista del prossimo referendum in programma per l'8 e il 9 giugno. «Partecipare è un atto d'amore per la Repubblica – ha aggiunto –. Chi ama l'Italia sceglie e vota». Un invito chiaro e diretto a tutti i cittadini a esercitare il proprio diritto di voto come espressione concreta di impegno civico e rispetto per la storia democratica del Paese.

