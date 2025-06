Perugia celebra il 2 giugno | Onorate la Costituzione ribellatevi a ciò che sta accadendo nel mondo

Il 2 giugno, Perugia celebra con passione la Festa della Repubblica, un momento non solo per onorare la Costituzione, ma anche per stimolare una riflessione profonda su democrazia e partecipazione. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha consegnato simbolicamente la Costituzione ai neo maggiorenni, un gesto che invita i giovani a ribellarsi contro l'indifferenza. In un’epoca in cui le voci si affievoliscono, il futuro dell’Italia è nelle mani di chi osa sognare!

"Oggi vi invito a partecipare alla vita democratica del Paese perché l'Italia ha bisogno della vostra energia e dei vostri sogni". Per il 2 giugno la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha consegnato una copia della Costituzione Italiana ai neo maggiorenni, oltre alla spilla con il Grifo.

