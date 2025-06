Persona dispersa in Valdaveto soccorritori in azione

In Valdaveto, l'emergenza è scattata: i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino sono al lavoro per ritrovare una persona dispersa. Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza in montagna, un tema sempre più attuale con l'aumento delle attività all'aperto. Ricordiamo l'importanza di informarsi e prepararsi adeguatamente prima di avventurarsi nella natura. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questa operazione di soccorso.

In Valdaveto vigili del fuoco da Piacenza e da Bobbio in azione, insieme al Soccorso Alpino e alla Croce Rossa di Marsaglia. Nella tarda mattinata di lunedì 2 giugno è stato lanciato l'allarme per una persona dispersa nei pressi di Castelcanafurone, nel territorio di Ferriere, al confine con.

Leggi anche Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile: ricerche in corso dei sommozzatori. I Vigili del fuoco in sorvolo con l'elicottero - SILEA - Si sono attivate questa mattina alle 9.30 le operazioni di ricerca per una persona dispersa nel fiume Sile.

