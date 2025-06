Pernat | Vidi Valentino per la prima volta e dissi | o è un fenomeno o è pazzo

Dopo 46 anni di adrenalina e sfide, Pernat dice addio al Motomondiale. La sua carriera è stata costellata da leggende come Valentino Rossi, ma è il dolore per la perdita di Simoncelli che lo ha spinto a fermarsi. In un mondo sempre più frenetico, la salute è diventata la priorità. Un messaggio forte in un'epoca in cui il benessere personale si fa strada anche tra i campioni. Cosa ne pensate?

L'ex manager di molte stelle del Motomondiale ha detto stop dopo 46 anni: "Mi ha obbligato il medico. I piloti del cuore? Capirossi e Simoncelli, dopo la sua morte volevo smettere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pernat: "Vidi Valentino per la prima volta e dissi: o è un fenomeno o è pazzo"

