Permessi retribuiti per lavoratori dipendenti che donano sangue | cosa prevede la legge

La donazione di sangue non è solo un gesto altruistico, ma può anche portare vantaggi concreti per i lavoratori dipendenti. Grazie alla Legge 584/1967, chi dona sangue ha diritto a un giorno di permesso retribuito, senza subire perdite economiche. Questo non solo riconosce l’importanza del dono, ma promuove anche una cultura della solidarietà sul posto di lavoro. Un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di molti!

Permessi retribuiti e donatori di sangue – Per i lavoratori dipendenti che donano sangue o emocomponenti esiste un diritto importante: un’intera giornata di permesso retribuito, garantita dalla Legge 5841967, articolo 1. La norma riconosce il valore sociale dell’atto e prevede che il dipendente non subisca alcuna perdita economica per l’assenza. L’INPS, come chiarito nella Circolare . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

