Perde il controllo e cade nel dirupo Nulla da fare per un ciclista

Tragedie come quella di Aurelio Maffessoli mettono in luce i rischi insiti nel crescente amore per le escursioni in bicicletta elettrica. Sempre più persone scelgono queste avventure, ma la sicurezza deve rimanere una priorità . Questo incidente serve da monito: mai sottovalutare il terreno e la propria preparazione. La bellezza della natura non può oscurare il rispetto per i propri limiti. Pedalare, sì, ma con cautela!

L'amico che era con lui non ha potuto fare nulla. Improvvisamente lo ha visto prima perdere il controllo della bicicletta elettrica, mentre pedalavano insieme in discesa, poi sbandare, uscire dal sentiero e infine infilarsi nel dirupo sottostante. Un dramma. Così è morto ieri in tarda mattinata Aurelio Maffessoli, sessantaquattrenne di Capo di Ponte. L'ipotesi più accreditata è che a stroncarlo sia stato un malore, con ogni probabilità un infarto. Originario di Berzo Demo, Maffessoli era uscito in mountain bike, una bici elettrica, in compagnia di un altro ciclista. I due si stavano divertendo seguendo i percorsi che collegano le montagne della Valcamonica, in particolare giravano sui monti sopra Paspardo e Capo Di Ponte.

