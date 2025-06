Perde il controllo della moto poi la terribile caduta | biker soccorso dall' eliambulanza

Un drammatico incidente ha colpito un centauro di 60 anni sulla Strada Statale 42 a Ponte di Legno. La caduta, avvenuta in un tratto noto per la sua bellezza e per le sfide che offre ai motociclisti, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale tra i bikers. Con l’aumento dei motociclisti sulle strade panoramiche italiane, diventa cruciale riflettere sulla prudenza e sulla preparazione. Il biker è stato soccorso dall’eliambulanza,

Erano da poco passate le 11.40 di stamattina, lunedì 2 giugno, quando un centauro di 60 anni ha perso il controllo della sua moto lungo uno dei tornanti della Strada Statale 42 a Ponte di Legno, nel tratto che – dopo aver costeggiato il torrente Narcanello – inizia a salire verso le abitazioni di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Perde il controllo della moto, poi la terribile caduta: biker soccorso dall'eliambulanza

