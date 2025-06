Perde il controllo del' auto che si ribalta in autostrada a Montemarciano | Marco 31 anni muore schiacciato tra le lamiere

Un drammatico incidente ha spezzato la vita di Marco, un giovane di 31 anni, a Montemarciano. Il suo veicolo si è ribaltato sull’A14, portando in luce un tema urgente: la sicurezza stradale. Con l’aumento del traffico e della velocità, è fondamentale riflettere sulle pratiche di guida responsabili. Un momento di distrazione può costare caro, come testimonia questa tragica storia. Ricordiamoci che ogni viaggio inizia con la scelta della prudenza.

MONTEMARCIANO - Tragico incidente questa mattina attorno alle 5,30 sull?autostrada A14 all?altezza di Montemarciano. Un 31enne di Recanati Marco Barelli è morto dopo aver perso il. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Perde il controllo del'auto che si ribalta in autostrada a Montemarciano: Marco, 31 anni, muore schiacciato tra le lamiere

