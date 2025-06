Perché Errani Paolini stanno perdendo posizioni nel ranking WTA di doppio | gli scenari al Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini, dopo una straordinaria corsa fino alla finale dello scorso anno, si trovano ora a perdere terreno nel ranking WTA di doppio. Nonostante il raggiungimento dei quarti al Roland Garros 2025, il calo di 870 punti segna un momento cruciale per le azzurre. In un panorama competitivo sempre più agguerrito, sarà interessante vedere come reagiranno per riconquistare posizioni e fiducia. Il tennis italiano è in una fase di transizione: chi avrà il coraggio di emerg

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: le azzurre, che lo scorso anno si sono spinte fino in finale, al momento, proprio per questo motivo, perdono ben 870 punti e 3 posizioni nel ranking WTA. La coppia azzurra, che lunedì 26 maggio condivideva la sesta posizione in classifica, al momento è scivolata al 9° posto, sempre in coabitazione, scendendo da quota 5465 a quota 4595. Per tornare a quota 5465, ovviamente, le italiane dovranno tornare in finale a Parigi, eventualità che potrebbe riportarle al 6° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Errani/Paolini stanno perdendo posizioni nel ranking WTA di doppio: gli scenari al Roland Garros

Errani/Paolini consolidano la posizione nel ranking WTA di doppio. Tassello importante a Roma verso le Finals - Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano la loro posizione nel ranking WTA di doppio, mettendo un importante tassello verso le finals.

