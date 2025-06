Perché caitlyn non dovrebbe stare con curtis o kiara nella seconda stagione di motorheads

Nella seconda stagione di "Motorheads", Caitlyn si trova in un crocevia emozionante: Curtis e Kiara rappresentano due facce della stessa medaglia, ma entrambi potrebbero allontanarla dalla sua vera passione. In un'epoca in cui le ragazze stanno conquistando il mondo delle corse, la scelta di Caitlyn diventa simbolo di indipendenza e autodeterminazione. Riuscirà a mettere in secondo piano i legami sentimentali per perseguire il suo sogno? Scoprilo nella nuova stagione!