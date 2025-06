Perché adesso si parla di Pearl Harbor russa

La recente escalation di attacchi in Russia ha riacceso il dibattito su un possibile "Pearl Harbor" russo. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla guerra in Ucraina, questi eventi segnano un punto di non ritorno: la strategia militare si evolve e i confini si allargano. È interessante notare come il supporto occidentale a Kiev stia modificando profondamente le dinamiche del conflitto. Questo potrebbe essere solo l'inizio di una nuova era di confronti.

Nella giornata di domenica, una serie di attacchi hanno colpito in profondità il territorio russo. In un primo momento, si è pensato all’uso da parte ucraina dei missili a lunga gittata. Del resto, da Berlino soprattutto erano arrivate nei giorni precedenti indicazioni sulla fine dei paletti imposti a Kiev per l’impiego in profondità degli ordigni più importanti girati dagli alleati. Tuttavia, l’azione ucraina è stata condotta con d roni introdotti clandestinamente all’interno del territorio russo. L’azione ha fatto parlare, anche e soprattutto tra i vari canali Telegram vicini al Cremlino, di una “Pearl Harbor russa”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Perché adesso si parla di “Pearl Harbor russa”

