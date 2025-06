Per un Mare di Legalità la motovela Mare Nostrum – Dikè al Circolo Canottieri Irno

Mercoledì 4 giugno, Salerno ospiterà la motovela Mare Nostrum – Dikè, un’icona di legalità e riscatto sociale. Questo progetto, promosso dall’Archeoclub d’Italia, rappresenta un'importante tappa nel percorso contro il traffico di esseri umani. Conosciuta per il suo simbolismo forte, l’imbarcazione invita a riflettere sull'importanza della cittadinanza attiva e del rispetto delle leggi. Un mare di legalità ci aspetta: unisciti al cambiamento

