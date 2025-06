‘Per qualche motivo il mio terzo è sceso come obiettivo Forse Alex Ferguson aveva una parola perché non gli piacevano le persone che segnavano triple contro la sua squadra! – Egil Ostenstad di Southampton si sente ancora derubato di quasi 30 anni

La Premier League continua a riscrivere la storia del calcio, ma una curiosità persiste: il mistero della tripletta "mancante" di Egil Ostenstad. Il suo malcontento, risalente a quasi 30 anni fa, mette in luce quanto un semplice dettaglio possa influenzare la memoria collettiva. In un'epoca in cui le statistiche sono scrutinizzate al microscopio, questa vicenda invita a riflettere su come il passato e i suoi protagonisti continuino a vivere nel presente. Chi avrà la meglio,

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Da Eric Cantona nell’agosto 1992 a Omar Marmoush nel febbraio 2025, la Premier League ha visto non meno di 398 triple per le sue 33 stagioni fino ad oggi. Ma “non meno” è il termine chiave, perché . non dovrebbe essere in realtà 399? Dovrebbe se chiedi a Egil Ostenstad, il cui nome è curiosamente assente dalla lista nonostante si allontanasse con il campo al Dell con il match Ball dopo la loro famosa vittoria per 6-3 sul Manchester United nell’ottobre 1996. Ti potrebbe piacere “Ho ancora il match pall e ho anche il mio bonus di goal”-Egil Ostenstad non ha lasciato completamente vuoto dopo la tripletta che non è mai stato ufficialmente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

