Per Meloni un mazzo di fiori tricolore al suo arrivo alla parata del 2 Giugno

Un mazzo di fiori tricolore ha accolto la premier Meloni alla parata del 2 giugno, simbolo della Festa della Repubblica. In un momento in cui l'unità nazionale è più importante che mai, questo gesto sottolinea il legame tra passato e presente. La celebrazione del patriottismo si intreccia con le sfide contemporanee, invitando tutti a riflettere sul significato di appartenenza e identità. Un invito a unire le forze per un futuro migliore!

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Un mazzo di fiori tricolore in dono alla premier Meloni al suo arrivo alla tradizionale parata del 2 Giugno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

