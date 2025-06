Per il 62 anniversario della morte di Giovanni XXIII il cardinale Grech a Sotto il Monte

Il 62° anniversario della morte di Giovanni XXIII è un momento di riflessione profonda e celebrazione. Il cardinale Grech, a Sotto il Monte, invita a vedere la morte come una nascita al cielo, un messaggio di speranza che risuona con forza nel nostro tempo. In un mondo spesso segnato dalla tristezza, riscoprire la gioia nella spiritualità è un trend sempre più attuale. Unisciti alla celebrazione e lasciati ispirare da queste parole di vita.

Sotto il Monte. “Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria”. Con queste parole San Giovanni XXIII parlava della morte, intesa come nascita al cielo. E proprio nel giorno in cui la Chiesa e il mondo ricordano il suo transito, il Santuario a lui dedicato ospiterà, martedì 3 giugno 2025 alle 20.45, una celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Mario Grech, segretario generale della segreteria generale del Sinodo. La celebrazione concluderà idealmente anche il cammino dei Venerdì della Speranza, il ciclo mensile di catechesi e testimonianze proposto dal Santuario di Sotto il Monte nell’ambito dell’Anno Santo della Speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Per il 62° anniversario della morte di Giovanni XXIII il cardinale Grech a Sotto il Monte

