Per il 62 anniversario della morte di Giovanni XXIII il cardinale Grech a Sotto il Monte

Il 3 giugno 2025 si celebrerà il 62° anniversario della morte di San Giovanni XXIII a Sotto il Monte, un evento carico di significato. Il cardinale Grech invita a riflettere sulla vita e sull'eredità di questo Papa che ha rivoluzionato la Chiesa. Le sue parole, "Non piangete, è un momento di gioia", risuonano oggi in un mondo in cerca di speranza e rinnovamento. Un'occasione imperdibile per rivivere un messaggio di apertura e amore universale

Sotto il Monte. “Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria”. Con queste parole San Giovanni XXIII parlava della morte, intesa come nascita al cielo. E proprio nel giorno in cui la Chiesa e il mondo ricordano il suo transito, il Santuario a lui dedicato ospiterà, martedì 3 giugno 2025 alle 20.45, una celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Mario Grech, segretario generale della segreteria generale del Sinodo. La celebrazione concluderà idealmente anche il cammino dei Venerdì della Speranza, il ciclo mensile di catechesi e testimonianze proposto dal Santuario di Sotto il Monte nell’ambito dell’Anno Santo della Speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Per il 62° anniversario della morte di Giovanni XXIII il cardinale Grech a Sotto il Monte

Leggi anche Montesilvano ha ricordato il ventesimo anniversario della morte dei tre agenti del reparto volo a Fossacesia - Montesilvano ha commemorato il ventennale della tragica scomparsa dei tre agenti del reparto volo, avvenuta il 11 maggio 2005 a Fossacesia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Per il 62° anniversario della morte di Giovanni XXIII il cardinale Grech a Sotto il Monte; Per il 62 anniversario della morte di Giovanni XXIII il cardinale Grech a Sotto il Monte. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ultime Notizie: decimo anniversario morte Giovanni Paolo II

Come scrive acistampa.com: diciotto dei quali spesi al servizio di San Giovanni Paolo II. Dieci anni dopo la morte del Papa polacco, il ricordo del Papa polacco è ancora vivo in lui.

Anniversario della morte di papa Giovanni Paolo II. VIDEO

Riporta video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Giovanni Paolo II a 20 anni dalla morte: in uscita alcuni volumi sul Papa Santo

Si legge su agensir.it: Vent’anni fa moriva Giovanni Paolo II ... Nel ventennale dalla morte sono previsti diverse celebrazioni in tutto il mondo. Domani, alle 15, il card. Pietro Parolin, segretario di Stato ...