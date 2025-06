Per Bruno Fernandes l’Al Hilal pronto a sborsare 200 milioni di sterline 237 milioni di euro – Daily Mail

Bruno Fernandes nel mirino dell'Al Hilal: 200 milioni di sterline sul piatto! La trattativa potrebbe segnare un nuovo capitolo per il calcio europeo, con i club arabi pronti a stravolgere il mercato. L'addio del capitano del Manchester United non è solo una questione di numeri, ma un segnale di come le gerarchie calcistiche si stanno evolvendo. Sarà l'inizio di una nuova era? Non perdere gli sviluppi!

Nelle ultime settimane ci sono sempre più voci ad alimentare l’addio di Bruno Fernandes che potrebbe lasciare il Manchester United di cui è capitano da qualche anno. Su di lui c’è il pressing dell’Al Hilal pronto a fare follie per portarlo in Arabia Saudita. Ultimi aggiornamenti sono stati dati dal Daily Mail, secondo il quale il portoghese si è visto con Joao Cancelo. Suo connazionale ma soprattutto calciatore del club saudita che è pronto a sborsare 200 milioni di sterline che sarebbero 237 milioni di euro. A seguire quanto si legge. Bruno Fernandes a cena con Cancelo: Al Hilal sempre più vicino?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Bruno Fernandes l’Al Hilal pronto a sborsare 200 milioni di sterline (237 milioni di euro) – Daily Mail

