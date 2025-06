Per atleti e tecnici della Consar un’estate in nazionale

Un'estate all'insegna del talento e della preparazione! La Consar di Ravenna non si ferma mai: il suo staff tecnico, confermato per la stagione 2025/2026, sta già lavorando a stretto contatto con le nazionali. Un'opportunità imperdibile per atleti e tecnici, che porterà sicuramente benefici in vista del campionato. Restate sintonizzati, perché la passione per la pallavolo non conosce pause!

Estate in palestra e nei ranghi delle nazionali per alcuni membri dello staff tecnico della Consar, che la società ravennate ha confermato per intero per la prossima stagione sportiva 20252026. Insieme a coach Valentini continueranno a lavorare Saverio Di Lascio, come vice, Giorgio Zauli in.

