Pensioni giugno 2025 | calendario pagamenti trattenute INPS aumenti minime e come consultare il cedolino

Giugno 2025 si avvicina e con esso importanti novità per i pensionati! Le festività del 1° e 2 giugno porteranno a variazioni nel calendario dei pagamenti, ma non è tutto: si parlerà anche di trattenute INPS su bonus indebitamente percepiti e degli attesi aumenti delle pensioni minime. Un momento cruciale per chi vive di pensione, utile per fare il punto sulla propria situazione. Scopri come consultare il cedolino e non perderti questi aggiornamenti!

Nel mese di giugno 2025, il calendario delle pensioni subirà una leggera variazione a causa delle festività del 1° e 2 giugno. Oltre allo slittamento delle date di accredito, arrivano novità importanti anche sulle trattenute INPS per i bonus indebitamente percepiti e sull’aumento delle pensioni minime. Vediamo nel dettaglio le nuove date di pagamento, gli . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

